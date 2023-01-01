Зигги и Диего (мультсериал, 2011) смотреть онлайн

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Французский анимационный сериал «Зигги и Диего» придется по вкусу не только детям, но и их родителям благодаря качественному юмору и очень узнаваемым типажам, воплощенным в образах главных героев. Убедиться в этом можно онлайн и совершенно бесплатно.



Беспечный верблюд Диего слоняется без дела по родной пустыне и случайно натыкается на банку с содовой. Изнывая от жажды, герой открывает ее, но обнаруживает не желанный лимонад, а эксцентричного енота по имени Зигги. Он представляется верблюду настоящим джинном и обещает исполнить три любых желания своего нового хозяина. Так разгильдяй Диего становится владельцем собственного бара и бассейна, а вот с реализацией третьей мечты выходит незадача. Во время пляжной вечеринки в банку Зигги попадает песок, вследствие чего джинн фактически теряет трудоспособность. Теперь, что бы ни пожелал Диего, все выполняется с дефектами. Например, когда верблюд решает с помощью магии стать высоким, чтобы очаровать неприступную светскую львицу верблюжьего мира Риту Ван Хамп, он наоборот уменьшается до размеров насекомого. Подобные злоключения становятся сюжетным двигателем уморительно смешного мультсериала, который не закончится до тех пор, пока Зигги не удастся по-настоящему помочь владельцу и получить за это долгожданную свободу. Впрочем, в компании верблюда-сибарита и его колоритных товарищей – энергичной страусихи Заззи, хиппующего ящера Ларри, хитроумного лиса Джо, предприимчивого краба Тони и очаровательной козочки Сони – енот тоже не заскучает, как и зрители, решившие посмотреть «Зигги и Диего» онлайн и в хорошем качестве.



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