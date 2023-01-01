Жизни матрешки (сериал, 2019) смотреть онлайн
2019, Жизни матрешки 1 сезон
Комедии, Фантастика18+
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Сюжет
На вечеринке по поводу своего 36-летия Надя стоит перед зеркалом в ванной. Вскоре она выйдет к гостям, пообщается с друзьями, пожалуется на сбежавшего кота, приятно проведёт вечер и погибнет под колесами автомобиля, чтобы снова оказаться перед зеркалом в той самой ванной. Ситуация повторится снова и снова — каждый раз Надя умирает и приходит в себя в одном и том же месте, а разобраться в причинах этой временной петли и скоропостижно не скончаться оказывается не так-то просто.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Лесли
Хэдланд
- ДБРежиссёр
Джеми
Бэббит
- Актриса
Наташа
Лионн
- АБАктёр
Александр
Буоно
- Сценарист
Лесли
Хэдланд
- ЧДСценарист
Чирокко
Данлэп
- РХПродюсер
Ребекка
Хендерсон
- ДБПродюсер
Джереми
Бобб
- ЧБПродюсер
Чарли
Барнетт
- БСПродюсер
Брендан
Секстон III
- Продюсер
Хлоя
Севиньи
- ИБПродюсер
Ирен
Бордан
- ГЛПродюсе�р
Грета
Ли
- РРПродюсер
Ритеш
Раджан
- Продюсер
Наташа
Лионн
- ЭЭПродюсер
Элизабет
Эшли
- ДВХудожник
Джо
Вонг
- ЧДКомпозитор
Чирокко
Данлэп