Жесткие переговоры (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Автор курса: Ангелина Шам — профессиональный бизнес-тренер, консультант по управлению. Коуч Международной Федерации Коучинга – ICF.

Во время важных переговоров оппоненты нередко прибегают к психологическому давлению. Они намеренно искажают факты, создают неловкие ситуации, атакую�т за счет лидирующего положения. Однако, обладая навыками ведения жестких переговоров, любые ультиматумы и манипуляции можно использовать в собственных интересах.



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