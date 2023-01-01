Жесткие переговоры (сериал, 2018) смотреть онлайн
2018, Жесткие переговоры 1 сезон
Личная эффективность, Продажи12+
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Сюжет
Автор курса: Ангелина Шам — профессиональный бизнес-тренер, консультант по управлению. Коуч Международной Федерации Коучинга – ICF.
Во время важных переговоров оппоненты нередко прибегают к психологическому давлению. Они намеренно искажают факты, создают неловкие ситуации, атакую�т за счет лидирующего положения. Однако, обладая навыками ведения жестких переговоров, любые ультиматумы и манипуляции можно использовать в собственных интересах.
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