Жена напрокат (сериал, 2016) смотреть онлайн

Лена, ухоженная красотка тридцати пяти лет, вместе со своим богатым мужем путешествует по Волге на собственной яхте. Им приходится встать на вынужденный ремонт в городе Заволжске – полетела электропроводка. муж сходит на берег в поисках приключений, а Лена сталкивается с шокирующей российской действительностью в лице электрика Димы (под сорок, вдовец с тремя детьми). Раздраженная Лена срывает злость на Диме, и в итоге выталкивает его с яхты, не заплатив ни копейки. Поздно ночью она сама случайно падает за борт, пьяный муж этого не замечает, командуя «полный вперед» - после крупной ссоры он уверен, что Лена отправилась домой.



На следующий день Дима встречает в городской больнице Заволжска Лену с полной амнезией, которая тем не менее, качает права и скандалит с персоналом. Дима решает проучить эту дамочку. Он объявляет Лену своей женой и привозит ее домой. Если она считает себя хозяйкой жизни, пусть поработает хозяйкой у него на кухне. За те несколько дней, что она проведет в этом шумном доме, Лене предстоит научиться готовить и убираться, найти общий язык с младшими детьми, стать хорошей подругой для «дочери»-подростка. А главное – почувствовать себя частью большой семьи и встретить настоящую любовь в лице Димы – электрика, который так зло над ней пошутил.

