Жемчужные слезы – моя любовь
Wink
Сериалы
Жемчужные слезы – моя любовь
2025, Жемчужные слезы – моя любовь 1 сезон
Мелодрама18+

Жемчужные слезы – моя любовь (сериал, 2025) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Боксер Рэн, став чемпионом, бросает жену Мияко ради первой любви. Оклеветанная и преданная Мияко уезжает в родные края, где встречает аристократа Саму. Однажды Рэн осознаёт свою ошибку и решает вернуть Мияко.

Страна
Япония
Жанр
Мелодрама

Рейтинг