Зенит
Wink
Сериалы
Зенит

Зенит (сериал, 2017) смотреть онлайн

8.42017, Зенит 1 сезон
Документальные12+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Революция в космических технологиях разворачивается. Новые игроки в индустрии космических запусков радикально сокращают стоимость доступа к космосу, и наше понимание Вселенной растёт в геометрической прогрессии

Все сезоны сериала Зенит смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг