Земля: Сила планеты
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Земля: Сила планеты

Земля: Сила планеты (сериал, 2007) смотреть онлайн

2007, Earth: The Power of the Planet 1 сезон
Документальные6+

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Сюжет

Познавательный документальный сериал от ВВС, рассказывающий об истории и особенностях единственной живой планеты во вселенной. Подробное исследование нашего общего дома состоит из пяти эпизодов: «Вулканы», «Атмосфера», «Лeд», «Океаны» и «Уникальная планета». Такой Землю вы еще не видели!

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Рейтинг

8.5 КиноПоиск
8.7 IMDb