Затишье перед бурей (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Документальный сериал политического журналиста Леона Нейфаха последовательно излагает детали Уотергейтского скандала, закончившегося отставкой президента Никсона. Экранизация одного из самых популярных американских подкастов



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