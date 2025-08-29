Запомнить все (сериал, 2019) смотреть онлайн

Выпускник Новосибирского ГАУ Константин Дудин - преподаватель по развитию памяти и скорочтению, профессиональный мнемотехник, лауреат российских и мировых рекордов.



Целью проекта «Запомнить все» является популяризация научных знаний и повышение значимости науки среди населения России, в особенности среди молодежи. Сегодня, чтобы быть успешным в учебе или карьере, необходимо держать в голове огромное количество информации: имена, факты, цифры и не только. Большинство людей довольно часто сталкиваются с проблемой, когда вспомнить или запомнить что-то не получается. На планете единицы людей, которые могут похвастаться тем, что за всю жизнь их ни разу не подвела память. Именно этот проект докажет, что буквально каждый из нас способен сделать свою память поистине феноменальной.

