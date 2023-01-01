7.42022, Hostages 1 сезон
Документальные, Исторические18+
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Заложники (сериал, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Четвертого ноября 1979 года иранские студенты-активисты захватили посольство США в Тегеране, взяв в заложники более 60 американцев. В итоге то, что задумывалось как сидячая забастовка в знак протеста против американского империализма, переросло в затяжной международный кризис. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыИсторические, Документальные
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
8.0 IMDb