Заложники (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Четвертого ноября 1979 года иранские студенты-активисты захватили посольство США в Тегеране, взяв в заложники более 60 американцев. В итоге то, что задумывалось как сидячая забастовка в знак протеста против американского империализма, переросло в затяжной международный кризис. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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