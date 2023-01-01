Закон и порядок
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Закон и порядок (сериал, 1990) смотреть онлайн

1990, Закон и порядок 1 сезон
Триллер, Драма16+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

В системе уголовного судопроизводства обвинение представляют две независимые, равные по значению инстанции - полиция расследующая преступления и прокурор, представляющий дело в суде.

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Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Закон и порядок»