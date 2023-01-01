За и против
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За и против

За и против (сериал, 2018) смотреть онлайн

7.92018, Friheden 2 сезона
Драмы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Супруги Эрик и Нина живут в тихом пригороде Копенгагена. Дом, дети, быт — со стороны они выглядят как самые обычные люди, но их прошлое гораздо интереснее, чем можно было бы подумать.

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «За и против»

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