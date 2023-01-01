За и против (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Супруги Эрик и Нина живут в тихом пригороде Копенгагена. Дом, дети, быт — со стороны они выглядят как самые обычные люди, но их прошлое гораздо интереснее, чем можно было бы подумать.



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