Южный парк
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Южный парк

Южный парк (сериал, 1997) смотреть онлайн

1997, South Park 17 сезонов
Комедии, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Cтранноватые истории из жизни нескольких третьеклашек из маленького городка Саус Парк в штате Колорадо. Это комедия с элементами гротеска, фарса, пародии, обильно сдобренная музыкой и той самой плохо определяемой словами чертовщиной…

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Южный парк»

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