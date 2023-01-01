Йога. Женские практики
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Йога. Женские практики

Йога. Женские практики (сериал, 2020) смотреть онлайн

9.22020, Йога. Женские практики 1 сезон
ТВ-шоу12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Новый авторский курс от мастера международного класса Юлии Аминовой. Упражнения направлены на достижение баланса и гармонии души и тела. Данный комплекс эффективно прорабатывает мышцы и суставы, а также дарит неповторимое чувство легкости и заряд энергии на целый день.

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