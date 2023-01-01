Йога. Женские практики (сериал, 2020) смотреть онлайн
9.22020, Йога. Женские практики 1 сезон
ТВ-шоу12+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Новый авторский курс от мастера международного класса Юлии Аминовой. Упражнения направлены на достижение баланса и гармонии души и тела. Данный комплекс эффективно прорабатывает мышцы и суставы, а также дарит неповторимое чувство легкости и заряд энергии на целый день.
Все сезоны сериала Йога смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.