Явился (по версии Кураж-Бамбей)
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Явился (по версии Кураж-Бамбей)

Явился (по версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2017) смотреть онлайн

7.72017, Back 2 сезона
Драмы, Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Британский ситком с истинно английским черным юмором в остроумной озвучке по версии Кураж-Бамбей. После смерти своего отца Лори 42-летний Стивен собирается стать владельцем семейного паба. Как вдруг на похоронах появляется Эндрю – бывший воспитанник Лори, который когда-то жил в их семье. Он быстро очаровывает всех вокруг, и лишь Стивен не спешит радоваться возвращению приeмного брата. Он уверен, что тот мечтает отнять у него паб, близких и, возможно, даже жизнь.

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Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Явился (по версии Кураж-Бамбей)»

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