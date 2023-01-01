Я научу тебя мечтать (сериал, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

В правильной и размеренной жизни юриста Вероники Южиной происходит сбой — сначала незнакомец начинает преследовать её, затем обычное дело о наследстве оказывается драматичным и по-человечески очень непростым. Но хотя бы поклонник не подвёл — обеспеченный, красивый и свободный предприниматель Александр наконец предлагает ей руку и сердце. Всё идет к свадьбе, и кажется, что жизнь вот-вот войдет в положенный ритм. Но неожиданно для самой себя Вероника влюбляется в брата собственного жениха, того самого незнакомца, с которым нелепо, но настойчиво сталкивала её жизнь…



Все сезоны сериала Я научу тебя мечтать смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.