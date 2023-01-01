Я худею с Екатериной Кононовой (сериал, 2021) смотреть онлайн

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Я худею с Екатериной Кононовой - канал, на котором вы найдете действующие, эффективные упражнения не только для похудения, а и для улучшения общего физического состояния. Канал, который дает понять, что привести себя в форму можно без специальных тренажеров, используя простые, подручные предметы.Тренировки на канале подходят как для продвинутых спортсменок, так и для новичков, для девчонок которые только решили привести себя в форму в домашних условиях. Жиросжигающие тренировки, интервальные, тренировки по системе табата, силовые комплексы упражнений, упражнения для бедер и ягодиц, упражнения на мышцы пресса и многое другое вы найдете на канале "Я худею с Екатериной Кононовой".



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