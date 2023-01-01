Выживание в дикой природе
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Выживание в дикой природе

Выживание в дикой природе (сериал, 2015) смотреть онлайн

2015, Выживание в дикой природе 1 сезон
Документальные6+

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Сюжет

Документальный фильм о природе, наглядно поясняющий теорию Чарльза Дарвина, который назвал естественный отбор основным механизмом эволюции видов. Секреты выживания грозных зверей: тигра, льва, белого медведя, слона и кенгуру, на территорию которых посягнул самый опасный хищник — человек.

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