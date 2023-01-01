Второй шанс Кэрол
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Второй шанс Кэрол

Второй шанс Кэрол (сериал, 2019) смотреть онлайн

2019, Carol's Second Act 1 сезон
Комедии, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В 50 лет Кэрол — медицинский интерн, вынужденный работать с коллегами в два раза младше ее. Но именно ее опыт, а главное огромный энтузиазм неожиданно оборачиваются значительным преимуществом. «Второй шанс Кэрол» — идеальная история для тех, кто души не чает в «Хорошем докторе» и «Клинике».

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Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Второй шанс Кэрол»

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