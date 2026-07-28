Следователь убойного отдела Ефремов допускает непростительную ошибку, в результате которой гибнет его коллега, друг и наставник. Сам герой лишается зрения, но добивается возвращения на службу. Слепота до предела обостряет остальные чувства, что позволяет ему «видеть» то, что упускают другие. Теперь Ефремов виртуозно расследует запутанные преступления, но прошлое не дает покоя. Сможет ли уникальный следователь раскрыть то роковое преступление и как-то исправить совершенную им ошибку?.

