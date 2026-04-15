Все, теперь я главная!
Wink
Сериалы
Все, теперь я главная!
6.12025, Objection! The Legal Queen in Charge Now 1 сезон
Мелодрама18+

Все, теперь я главная! (сериал, 2025) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Элли Спирс, непобедимая звезда юриспруденции и создательница тайной бизнес-империи, бросаёт всё ради любви к Джорджу. Но брак оборачивается предательством: на громком судебном процессе муж крадёт славу беременной Элли и отталкивает её, что приводит к потере ребёнка. Униженная и разбитая, Элли даёт клятву отомстить. Она возвращает свою власть и, объединившись с влюблённым в неё скрытым миллиардером Уиллом Каприо, начинает хладнокровно расправляться с врагами.

Страна
США
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

8.0 IMDb