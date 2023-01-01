Все и Ева
Wink
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Все и Ева
2023, Все и Ева 1 сезон
Драма, Комедия18+
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Все и Ева (сериал, 2023) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Сорокалетняя Ева скептична в вопросах любви, но хочет завести ребенка. Она отправляется в Копенгаген, чтобы выбрать идеального донора спермы. Однако, накануне процедуры её одолевают сомнения: правильный ли выбор? Ева решает разыскать донора и познакомиться с ним лично. К её удивлению, Мадс оказывается добрым и приятным человеком.

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Страна
Швеция
Жанр
Комедия, Драма

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