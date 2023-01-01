Врумиз (мультсериал, 2012) смотреть онлайн
2012, Vroomiz 3 сезона
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Спиди отважно гоняет по суперсовременному гоночному треку в Зиппи Сити и верит, что станет чемпионом. Жизнь Врумиз полна приключений, опасностей и сюрпризов. Спиди и его друзья, решая проблемы Зиппи Сити, с легкостью выходят из любой ситуации, проявляя невероятную выдумку и изобретательность.
Все сезоны сериала Врумиз смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыМультсериалы, Для самых маленьких
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
4.8 IMDb