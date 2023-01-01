Время Ккок Ту (сериал, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Романтическая дорама об ангеле смерти, который вселяется в тело убитого доктора и влюбляется в его обворожительную коллегу. Каждые 99 лет на землю спускается Ккок Ту — олицетворение смерти, стремящийся покарать людей, виновных в страшных преступлениях. Когда Ккок Ту в очередной раз посещает наш мир, он оказывается в теле доктора, погибшего от рук жестоких убийц. Это ставит духа перед дилеммой: он не может забирать жизни, ведь обязанность врача — их спасать. Между тем Ккок Ту знакомится с Хан Кечжоль, которая работает в скорой помощи. Кажется, она знает, кто он на самом деле, и более того — необъяснимым образом способна подчинять его своей воле. Об их запутанных отношениях расскажет дорама «Время Ккок Ту», которую можно смотреть онлайн на Wink.



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