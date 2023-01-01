Впервые (сериал, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Сериал-антология из шести коротких историй о людях, которые открывают для себя что-то новое, необычное и опасное. «Впервые» — сериал с добрым юмором и захватывающими сюжетными поворотами.



Автор предсказаний, которые кладут в печенье, ненавидит свою работу и решает кардинально изменить жизнь. Мама девочки Насти играет Снегурочку на мероприятиях, но дочь хочет во что бы то ни стало отпраздновать Новый год вместе с ней. Мужчина выигрывает в лотерею, и это вносит раздор в его отношения с женой. Молодой человек сомневается, что его девушке понравится подарок, который он купил. Погибший в аварии парень пытается убедить ангелов-хранителей, что достоин попасть в загробный мир. Девушка находит пугающий дневник своего парня.



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