Восточный Эдем
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Восточный Эдем

Восточный Эдем (мультсериал, 2009) смотреть онлайн

8.62009, Higashi no Eden 1 сезон
Аниме, Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Японка Саки Морими, выпускница колледжа, во время поездки по США решила посмотреть Белый Дом и чуть не попала в неприятности, бросая монетки в тамошний фонтан. Выручил ее молодой соотечественник, соткавшийся перед Саки и полицейскими буквально из воздуха, будучи в костюме Адама, с пистолетом в одной руке и мобильником в другой. Добросердечная Саки отдала парню свое пальто и только потом вспомнила, что в нем лежали деньги и паспорт.

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Восточный Эдем»

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