Вопросы взрослому
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Вопросы взрослому
2019, Вопросы взрослому 1 сезон
ТВ-шоу12+
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Вопросы взрослому (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Авторское шоу Екатерины Варнавы для детей, подростков и взрослых. В студию к звезде Comedy Woman приходят серьезные и знаменитые гости, чтобы ответить на смешные, колкие и даже где-то неудобные вопросы школьников.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу

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