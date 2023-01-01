Влог Барби
Wink
Детям
Влог Барби
7.62015, Barbie Vlog 2 сезона
Мультсериалы6+

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Влог Барби (мультсериал, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Барби влоггер – это эксклюзивная веб-серия, в которой Барби напрямую общается со своей аудиторией обо всем, что происходит в ее жизни. В своих блогах Барби выполняет веселые задания из YouTube, делится своими поделками и открыто говорит о темах, которые у нее на уме, например, когда чувствует себя грустной или понимает, что девочки имеют привычку слишком много извиняться.

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Информация

Страна
США
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.3 IMDb