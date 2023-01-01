Власть в ночном городе. Книга вторая: Призрак
Wink
Сериалы
Власть в ночном городе. Книга вторая: Призрак
9.12020, Power Book II: Ghost 2 сезона
Драмы, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Власть в ночном городе. Книга вторая: Призрак (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

В амбициозном спин-оффе сюжет развернется через несколько дней после событий финала криминального сериала «Власть в ночном городе». В центре истории окажется Тарик, который ищет себя и пытается избавиться от гнетущего наследия отца. В актерском составе роскошное пополнение — одну из важных ролей исполнила икона хип-хопа и R&B Мэри Джей Блайдж. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Информация

Страна
США
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Власть в ночном городе. Книга вторая: Призрак»

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