Вирус атакует! (мультсериал, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Итальянский анимационный сериал «Вирус атакует» – зрелище одновременно развлекательное и познавательное, ведь он был создан с целью привлечения внимания юной аудитории к проблеме загрязнения окружающей среды. Наблюдать за приключениями героев, сражающихся с угрозой масштабной вирусной атаки, вы можете онлайн и в хорошем качестве.



Сотни лет назад жители одного мирного городка были похищены могущественным, коварным и беспощадным повелителем вирусов по имени Сидерно и отправлены на четыре зараженные планеты, чтобы под действием тамошней экологии мутировать в своеобразное бактериологическое оружие. Теперь Сидерно и его чудовища нападают на Землю, чтобы захватить ее. Страшные вирусы разрушают любую материю – живую и не живую, уничтожая все достижения человеческой цивилизации. Овдовевший профессор Эдуард Амальди находит средство борьбы с мутантами, обнаружив группу уникальных подростков с необычной ДНК, способной противостоять вирусам. Дэвиду, Элис, Родану, Джорджу и Юри предстоит стать антропоморфными антивирусами и вступить в опасную схватку с армией Сидерно. Удастся ли команде смельчаков спасти мир от гибели, можно узнать абсолютно бесплатно, посмотрев онлайн фантастический мультсериал «Вирус атакует».



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