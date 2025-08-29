Верните мое тело (сериал, 2016) смотреть онлайн

Похудеть самостоятельно может далеко не каждый! Не хватает выдержки, стимула, силы воли. Но как же быть?! Ведь иногда так хочется вернуть былую легкость и сбросить с себя надоевшие ненужные килограммы. Не стоит отчаиваться! Врач-диетолог Алексей Ковальков готов прийти на помощь каждому. По словам доктора Ковалькова, главное - это стимул. Вот почему лучше всего худеть, не оставаясь наедине с собой, а за компанию: вместе с подругой, мужем, мамой, сестрой.

