Услышь меня (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Подруги Эким и Лейла живут скромной жизнью в бедном районе и мечтают посещать школу, где учатся дети из богатых семей. Однажды машина сбивает Лейлу, и преступник сбегает с места преступления, направляясь в сторону школы. Когда распространяется новость, что девочка проведет остаток жизни в инв�алидной коляске из-за кого-то из школы, директор решает выдать стипендии трем ученикам из района Лейлы, чтобы замять историю. Одной из стипендиатов становится Эким, которая собирается найти того, кто приковал её лучшую подругу к постели.



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