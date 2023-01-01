Уроки любви (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

У Кати проблемы: муж недоволен ее внешним видом, считает, что она себя запустила. По совету подруги она прошла марафон желаний от известного блогера, занялась танцами и сделала приворот на мужа у гадалки. Но все тщетно – он бросил ее и ушел к другой. Пытаясь выкарабкаться из череды неудач и устроить свою личную жизнь, Катя решается на кардинальные перемены – меняет прическу и обновляет гардероб, что не остается незамеченным. Вокруг нее сразу появляется три кандидата: старший кладовщик, начальник смены и… директор фабрики.

Как не ошибиться и выбрать самого достойного, чтобы пойти на свидание? Катя, замотанная романтической круговертью, допускает досадную ошибку на работе, которая стоит ей годовой зарплаты. Помощь приходит от того, кто все эти годы был так близко и совсем не привлекал внимание. Пытаясь угнаться за красивой картинкой, она едва не упустила свое долгожданное счастье…



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