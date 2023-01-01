Умные машинки (мультсериал, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Развивающий мультсериал «Умные машинки» предназначен для самых маленьких зрителей дошкольного возраста. Розовая машинка Мими, синий автомобиль Макс и желтый пикап Бу очень любят путешествовать и играть. Вместе с ними вашим детям не будет скучно, они узнают много нового и интересного — какие бывают фрукты и овощи, как звучат музыкальные инструменты, как быть вежливым, как отличить квадрат от треугольника.



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