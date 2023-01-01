Умная тарелка
Wink
Детям
Умная тарелка
8.72015, Умная тарелка 1 сезон
Мультфильмы, Мультсериалы0+
Может ли муравей съесть ботинок? Забавные соревнования говорящих фруктов в знаниях об окружающем мире

Умная тарелка (мультсериал, 2015) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

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