Угрозы современного мира (сериал, 2012) смотреть онлайн

«Угрозы современного мира» — это российское телешоу, которое освещает скрытые опасности современных явлений и технологий. В каждом выпуске рассматривается, как научные открытия и новейшие технологии могут нести как пользу, так и зло.



Все сезоны сериала Угрозы современного мира смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.