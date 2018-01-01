Угрозы современного мира (сериал, 2012) смотреть онлайн

Угрозы современного мира
2012, Угрозы современного мира 1 сезон
Документальный18+

О сериале

«Угрозы современного мира» — это российское телешоу, которое освещает скрытые опасности современных явлений и технологий. В каждом выпуске рассматривается, как научные открытия и новейшие технологии могут нести как пользу, так и зло.

Страна
Россия
Жанр
Документальный

Рейтинг