UFC Fight Night Abu Dhabi 6
Wink
Сериалы
UFC Fight Night Abu Dhabi 6

UFC Fight Night Abu Dhabi 6 (сериал, 2020) смотреть онлайн

2020, UFC 1 сезон
Спорт, Смешанные единоборства18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Брайэн Ортега вернулся в октагон после почти двухгодичного перерыва. Его соперником стал Чэн Сон Джунг, прозванный Корейским зомби за агрессивный стиль ведения боя. Поединок между Брайэном Ортегой и Корейским Зомби стал главным событием турнира UFC Fight Night 180.

Все сезоны сериала UFC Fight Night Abu Dhabi 6 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг