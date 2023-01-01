UFC Fight Night Abu Dhabi 6 (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Брайэн Ортега вернулся в октагон после почти двухгодичного перерыва. Его соперником стал Чэн Сон Джунг, прозванный Корейским зомби за агрессивный стиль ведения боя. Поединок между Брайэном Ортегой и Корейским Зомби стал главным событием турнира UFC Fight Night 180.



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