UFC 234 (сериал, 2019) смотреть онлайн
2019, UFC 1 сезон
Спорт, Смешанные единоборства18+
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Сюжет
10 февраля 2019 года в Мельбурне на арене Рода Лейвера прошел турнир UFC 234. Гвоздем вечера стал эпичный поединок чемпиона в среднем весе Роберта Уиттакера с Келвином Гастелумом. Кроме того, на ринге сразились легендарный Андерсон Сильва и набирающий обороты Исраэль Адесанья.
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