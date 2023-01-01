UFC 234
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UFC 234 (сериал, 2019) смотреть онлайн

2019, UFC 1 сезон
Спорт, Смешанные единоборства18+

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Сюжет

10 февраля 2019 года в Мельбурне на арене Рода Лейвера прошел турнир UFC 234. Гвоздем вечера стал эпичный поединок чемпиона в среднем весе Роберта Уиттакера с Келвином Гастелумом. Кроме того, на ринге сразились легендарный Андерсон Сильва и набирающий обороты Исраэль Адесанья.

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