Удивительный мир Гамбола (мультсериал, 2011) смотреть онлайн
2011, Удивительный мир Гамбола 1 сезон
Мультфильмы, Фэнтези12+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Гамбол — двенадцатилетний котенок, постоянно попадающий в переделки. Но только он не учится на своих ошибках, снова и снова влипая в смешные и веселые неприятности.
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Информация
СтранаВеликобритания, Ирландия, США, Германия
ЖанрыКомедии, Семейные, Мультфильмы, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
- АПРежиссёр
Антуан
Перез
- МГРежиссёр
Мик
Грейвз
- РОРежиссёр
Ричард
Оверолл
- ДРАктёр
Дэн
Расселл
- СДАктриса
Сандра
Дикинсон
- КШАктёр
Керри
Шейл
- ТРАктёр
Террелл
Рэнсом мл.
- МГАктёр
Мик
Грейвз
- ТГАктриса
Тереза
Галлахер
- ДХАктёр
Джейкоб
Хопкинс
- ХХАктёр
Хьюго
Харольд Харрисон
- ЛГАктёр
Логан
Гроув
- ББСценарист
Бенжамен
Бокеле
- МГСценарист
Мик
Грейвз
- ДПСценарист
Джо
Пархэм
- ДЛПродюсер
Дэниэл
Ленард
- ББПродюсер
Бенжамен
Бокеле
- СФПродюсер
Сара
Фелл
- ББХудожник
Бенжамен
Бокеле
- АПХудожник
Антуан
Перез
- ЭХМонтажёр
Энтони
Халл
- РОМонтажёр
Ричард
Оверолл
- РУКомпозитор
Ричард
Уэбб
- УДКомпозитор
Уилли
Даулинг