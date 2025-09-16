Ученые против мифов (сериал, 2017) смотреть онлайн

Ученые против мифов
Серия научно-просветительских форумов «Учёные против мифов» в Москве и Петербурге. Это масштабное мероприятие, на котором известные учёные разоблачают популярные мифы и заблуждения, уже в который раз собирает 1000 зрителей из разных городов России и зарубежья. В феврале 2018 г. форум «Учёные против мифов» был удостоен премии Министерства образования и науки РФ «За верность науке», как лучший научно-популярный проект 2017 года.

