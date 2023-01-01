Убийство с улыбкой
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Убийство с улыбкой

Убийство с улыбкой (сериал, 2025) смотреть онлайн

2025, Убийство с улыбкой 1 сезон
Драма, Криминал18+

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О сериале

Мелисса долгие годы пыталась оставить в прошлом свою самую жуткую тайну — её отец Кит Хантер Джесперсон оказался известным серийным убийцей. С тех пор она не общалась с ним, пока однажды убийца не вышел на связь. Теперь его мрачное наследие грозит разрушить жизнь Мелиссы.

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Страна
США
Жанр
Криминал, Драма

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.5 IMDb