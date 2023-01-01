8.12021, The Murders at Starved Rock 1 сезон
Документальные, Детективы18+
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Убийства в Старвед Рок (сериал, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
История знаменитого убийства в парке Старвед Рок (штат Иллинойс). В 1960 году американец Честер Вегер лишил жизни трех женщин. По крайней мере, так принято считать: он попал под подозрение из-за проблем с зак�оном в прошлом, а также потому, что шнур, которым были связаны трупы, был похож на шнур с его места работы. Мужчину сначала приговорили к смертной казни, потом наказание заменили на пожизненный срок, однако ему удалось выйти на свободу спустя 60 лет тюремного заключения. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыКриминал, Документальные, Детективы, Мини-сериалы
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb