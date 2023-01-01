Уайат Сенак разрулит
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Уайат Сенак разрулит

Уайат Сенак разрулит (сериал, 2018) смотреть онлайн

2018, Wyatt Cenac's Problem Areas 2 сезона
Документальные, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Сатирический документальный сериал от НВО. Трехкратный обладатель «Эмми», комик Уайатт Сенак отправляется в путешествие по Америке с целью увидеть изнутри все самые актуальные проблемы страны и отыскать для них оригинальное и остроумное решение. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

6.8 IMDb