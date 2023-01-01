У края бездны (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Март 2022 года. Батальон «Сомали» в составе основных сил отправлен на штурм укрепленного Мариуполя с целью обеспечить возможность наступления ВС РФ. На подступах к городу ещё никто не знает, какого масштаба катастрофа развернётся в городе в ближайшие недели и какие испытания придется пройти солдатам и мирным жителям.

В течение двух месяцев тяжёлых боёв батальон «Сомали» вгрызается в улицы Мариуполя, вытесняя закрепившиеся в городе подразделения ВСУ к заводу «Азовсталь». Мало кто из бойцов штурмовой группы «Воробья» верит, что город выпустит их живыми.





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