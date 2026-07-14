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Тысяча способов наступления
Актёры и съёмочная группа сериала «Тысяча способов наступления»

Актёры и съёмочная группа сериала «Тысяча способов наступления»

Режиссёры

Мо Энь

Мо Энь

Mo En
Режиссёр

Актёры

Шэнь Няньжу

Шэнь Няньжу

Shen Nianru
АктрисаKiller 0
Тун Синьчжу

Тун Синьчжу

Tong Xinzhu
АктрисаQiancong

Продюсеры

Чэнь Цин

Чэнь Цин

Chen Qing
Продюсер
Ли Ни

Ли Ни

Li Ni
Продюсер
Чжан Шэнъянь

Чжан Шэнъянь

Zhang Shengyan
Продюсер