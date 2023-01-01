Цари и пророки
Wink
Сериалы
Цари и пророки

Цари и пророки (сериал, 2016) смотреть онлайн

2016, Of Kings and Prophets 1 сезон
Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Библейская драма, рассказывающая о закаленном в боях царе, влиятельном пророке и находчивом молодом пастухе.

Все сезоны сериала Цари и пророки смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Цари и пророки»

Всё