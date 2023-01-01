Три богатыря. Ни дня без подвига (Мультфильм 2024) смотреть

Сюжет

«Три богатыря. Ни дня без подвига» 2024 — 20-й выпуск приключений легендарных героев Руси: Алеши Поповича, Ильи Муромца и Добрыни Никитича!



В этой части главным героям предстоит столкнуться с новыми трудностями и испытаниями, которые требуют не только силы и храбрости, но и смекалки. Мы увидим три короткометражных истории: вернем князю пропавшую корону, посмеемся над внезапно поумневшим Алешей, поможем Илье очнуться от крепкого богатырского сна. Мультфильмы «Три богатыря. Ни дня без подвига» и другие части франшизы наполнены юмором, яркими героями и музыкальными номерами, затрагивают темы дружбы и преданности, и показывают, что на самом деле является подвигом.



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