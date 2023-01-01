Тонкая работа (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

На первый взгляд Лина живет самой заурядной жизнью: семья – муж Борис и дочь Настя, работа преподавателя французского в престижной гимназии. Правда, Борис одержим идеей организовать свой бизнес несмо�тря на то, что все предыдущие попытки на этой стезе оканчивались неудачей. Зарплаты и подработок Лины едва хватает, чтобы выплачивать взятые Борисом кредиты. Вскоре ситуация окончательно из-под контроля: Борис уходит из семьи, так как Лина отказалась брать очередной кредит на его затеи Лину увольняют из гимназии из-за конфликта с влиятельным отцом одного из учеников на пороге ее квартиры появляются коллекторы – они не могут найти Бориса, поэтому трясут долги с его жены.



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