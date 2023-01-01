Токийское восьмибалльное (мультсериал, 2009) смотреть онлайн
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Сюжет
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Мирай Онодзава тринадцатилетняя японская девочка. Типичные подростковые проблемы не дают ей найти себя, свое призвание. Грустное, меланхоличное настроение постоянно ее преследует. Ничего не радует. Родители не понимают, вокруг все чужие. Героиня может довериться только своему мобильнику. Однажды, отправившись на прогулку с братом по искусственно-созданному острову Одайба, мир Мирай перевернется. Дети столкнуться со страшной силой природы. Ужас и паника окутает Токио.
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Информация
СтранаЯпония
ЖанрыДрамы, Мультсериалы, Аниме, Мини-сериалы
Рейтинг
- МТРежиссёр
Масаки
Татибана
- СХАктриса
Сатоми
Ханамура
- ЮКАктриса
Юмико
Кобаяси
- ЮКАктриса
Юко
Каида
- СХАктриса
Синъя
Хамадзоэ
- КИАктриса
Кикуко
Иноуэ
- МСАктриса
Миюки
Савасиро
- ХНАктёр
Хироси
Нака
- ЭКАктриса
Эри
Китамура
- АЯАктриса
Аи
Ямагути
- ЮМАктриса
Юкико
Мидзоти
- ММПродюсер
Масахико
Минами
- МНХудожница
Мика
Накадзима
- КХМонтажёр
Киёси
Хиросэ
- ЁООператор
Ёити
Огами
- КОКомпозитор
Ко
Отани