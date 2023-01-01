Токийское восьмибалльное (мультсериал, 2009) смотреть онлайн

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Мирай Онодзава тринадцатилетняя японская девочка. Типичные подростковые проблемы не дают ей найти себя, свое призвание. Грустное, меланхоличное настроение постоянно ее преследует. Ничего не радует. Родители не понимают, вокруг все чужие. Героиня может довериться только своему мобильнику. Однажды, отправившись на прогулку с братом по искусственно-созданному острову Одайба, мир Мирай перевернется. Дети столкнуться со страшной силой природы. Ужас и паника окутает Токио.



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