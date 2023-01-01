Тьма (сериал, 2017) смотреть онлайн
2017, Тьма 1 сезон
Триллеры, Фантастика18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
История четырёх семей, живущих спокойной и размеренной жизнью в маленьком немецком городке. Видимая идиллия рушится, когда бесследно исчезают двое детей и воскресают тёмные тайны прошлого.
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Информация
Рейтинг
- БбРежиссёр
Баран
бо Одар
- АПАктёр
Андреас
Пичман
- МЯАктёр
Мориц
Ян
- ШКАктёр
Штефан
Кампвирт
- ОМАктёр
Оливер
Мазуччи
- КЭАктриса
Каролина
Эйхгорн
- ПЛАктёр
Пауль
Лукс
- МШАктриса
Майя
Шёне
- ЙТАктриса
Йёрдис
Трибель
- ЛХАктёр
Луис
Хофман
- ЛВАктриса
Лиза
Викари
- БбСценарист
Баран
бо Одар
- МОСценарист
Марк
О. Сенг
- ЯФСценарист
Янтье
Фризе
- МВПродюсер
Макс
Видеман
- КБПродюсер
Квирин
Берг
- ЯФПродюсер
Янтье
Фризе
- БбПродюсер
Баран
бо Одар
- БФКомпозитор
Бен
Фрост