Тьма
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Тьма (сериал, 2017) смотреть онлайн

2017, Тьма 1 сезон
Триллеры, Фантастика18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

История четырёх семей, живущих спокойной и размеренной жизнью в маленьком немецком городке. Видимая идиллия рушится, когда бесследно исчезают двое детей и воскресают тёмные тайны прошлого.

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Актёры и съёмочная группа сериала «Тьма»